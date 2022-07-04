Гурцкая заявил, что Клаудиньо, Малком и Сантос останутся в «Зените»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что остальные легионеры не собираются покидать «Зенит».

— Был в компании агентов, которые привезли «Зениту» бразильцев. Насколько знаю, они вообще никуда не собираются ехать.

— Даже Вендел?

— Имею в виду Клаудиньо, Малкома и Дугласа Сантоса. Была какая-то заминка по Барриосу, потому что у него были хорошие варианты, но, я так понимаю, он пока тренируется в Питере. Даже если уедет Барриос, для чемпионата России они все равно найдут игрока, который их усилит.

Ранее «Коринтианс» объявил о переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто. 21-летний нападающий присоединился к бразильскому клубу на правах аренды до середины 2023 года.

Действующий контракт Алберто с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее стало известно, что в рамках сделки по переходу форварда в «Коринтианс» состав «Зенита» пополнят вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.