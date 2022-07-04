Гурцкая заявил, что Клаудиньо, Малком и Сантос останутся в «Зените»
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что остальные легионеры не собираются покидать «Зенит».
— Был в компании агентов, которые привезли «Зениту» бразильцев. Насколько знаю, они вообще никуда не собираются ехать.
— Даже Вендел?
— Имею в виду Клаудиньо, Малкома и Дугласа Сантоса. Была какая-то заминка по Барриосу, потому что у него были хорошие варианты, но, я так понимаю, он пока тренируется в Питере. Даже если уедет Барриос, для чемпионата России они все равно найдут игрока, который их усилит.
Ранее «Коринтианс» объявил о переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто. 21-летний нападающий присоединился к бразильскому клубу на правах аренды до середины 2023 года.
Действующий контракт Алберто с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее стало известно, что в рамках сделки по переходу форварда в «Коринтианс» состав «Зенита» пополнят вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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