Футбольный агент рассказал о финансовом споре между «Локомотивом» и «Аталантой»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о финансовом споре между «Локомотивом» и «Аталантой».

— «Аталанта» не платит «Локомотиву» по Миранчуку...

— В «Аталанте» прикидываются дурачками. Якобы нет возможности оплатить из Европы в Россию. Но это ложь. Платежи проходят. Если можно не платить, зачем это делать? Они тянут.

— Есть еще такие ситуации?

— Я не знаю, что случилось с Кухтой. Неясно, как он приостановил свой контракт. Например, есть еще история с Гусом Тилом. «Спартак» вынужден его отдать за три миллиона. Все игроки, у которых год контракта, считай, свободные агенты.

Ранее «Аталанта» приостановила выплаты «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Итальянский клуб объяснил приостановку траншей сложностями при переводе денег в тот банк, в котором открыт счет «железнодорожников». На фоне этого «Локомотив» открыл счет в другом банке, но «Аталанта» так и не продолжила выплаты.