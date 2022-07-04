Тимур Гурцкая рассказал о финансовом споре между «Локомотивом» и «Аталантой»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о финансовом споре между «Локомотивом» и «Аталантой».
— «Аталанта» не платит «Локомотиву» по Миранчуку...
— В «Аталанте» прикидываются дурачками. Якобы нет возможности оплатить из Европы в Россию. Но это ложь. Платежи проходят. Если можно не платить, зачем это делать? Они тянут.
— Есть еще такие ситуации?
— Я не знаю, что случилось с Кухтой. Неясно, как он приостановил свой контракт. Например, есть еще история с Гусом Тилом. «Спартак» вынужден его отдать за три миллиона. Все игроки, у которых год контракта, считай, свободные агенты.
Ранее «Аталанта» приостановила выплаты «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
Итальянский клуб объяснил приостановку траншей сложностями при переводе денег в тот банк, в котором открыт счет «железнодорожников». На фоне этого «Локомотив» открыл счет в другом банке, но «Аталанта» так и не продолжила выплаты.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -