Талалаев назвал основные преимущества проведения Кубка Лиги

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаева положительно оценил идею создания Кубка РПЛ.

По словам специалиста, турнир необходим из-за отсутствия еврокубковых матчей у российских клубов.

«В отсутствие европейских соревнований у нас не будет хватать игр для главной команды. Конечно, я положительно смотрю на организацию Кубка РПЛ, потому что это позволит иметь определенное количество дополнительных матчей, которых не хватает большинству клубов. 35 игр за сезон — это не то количество игр, которые должны проводить профессиональные футболисты, если мы говорим о серьезных командах.

Вторая причина, по которой я поддерживаю Кубок РПЛ, — возможность наигрывать футболистов, которые имеют меньше практики в чемпионате, а также молодых игроков. Можно экспериментировать с тактикой в этом турнире, если не делать на него ставку, потому что у каждого клуба свои стратегические взгляды на каждый из турниров», — цитирует Талалаева Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.