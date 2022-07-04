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Талалаев назвал основные преимущества проведения Кубка Лиги

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаева положительно оценил идею создания Кубка РПЛ.

По словам специалиста, турнир необходим из-за отсутствия еврокубковых матчей у российских клубов.

«В отсутствие европейских соревнований у нас не будет хватать игр для главной команды. Конечно, я положительно смотрю на организацию Кубка РПЛ, потому что это позволит иметь определенное количество дополнительных матчей, которых не хватает большинству клубов. 35 игр за сезон — это не то количество игр, которые должны проводить профессиональные футболисты, если мы говорим о серьезных командах.

Вторая причина, по которой я поддерживаю Кубок РПЛ, — возможность наигрывать футболистов, которые имеют меньше практики в чемпионате, а также молодых игроков. Можно экспериментировать с тактикой в этом турнире, если не делать на него ставку, потому что у каждого клуба свои стратегические взгляды на каждый из турниров», — цитирует Талалаева Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-04-v-akhmate-vyskazali-pozitsiyu-po-povodu-provedeniya-kubka-rpl
Андрей Талалаев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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