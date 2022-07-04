Талалаев назвал основные преимущества проведения Кубка Лиги
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаева положительно оценил идею создания Кубка РПЛ.
По словам специалиста, турнир необходим из-за отсутствия еврокубковых матчей у российских клубов.
«В отсутствие европейских соревнований у нас не будет хватать игр для главной команды. Конечно, я положительно смотрю на организацию Кубка РПЛ, потому что это позволит иметь определенное количество дополнительных матчей, которых не хватает большинству клубов. 35 игр за сезон — это не то количество игр, которые должны проводить профессиональные футболисты, если мы говорим о серьезных командах.
Вторая причина, по которой я поддерживаю Кубок РПЛ, — возможность наигрывать футболистов, которые имеют меньше практики в чемпионате, а также молодых игроков. Можно экспериментировать с тактикой в этом турнире, если не делать на него ставку, потому что у каждого клуба свои стратегические взгляды на каждый из турниров», — цитирует Талалаева Sport24.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -