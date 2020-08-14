Гунько считает, что «Химки» подвела реализация в матче против «Сочи»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— Планировали играть активно, за счет флангов, доставлять мячи в центр. Первый тайм сложился по-нашему сценарию. Естественно, если бы мы провели второй мяч, все было бы легче. Подвела реализация. Конечно, будем работать и улучшать, — сказал Гунько в эфире телеканала «Матч Премьер».