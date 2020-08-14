РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гунько считает, что «Химки» подвела реализация в матче против «Сочи»

22:44
Теги:

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— Планировали играть активно, за счет флангов, доставлять мячи в центр. Первый тайм сложился по-нашему сценарию. Естественно, если бы мы провели второй мяч, все было бы легче. Подвела реализация. Конечно, будем работать и улучшать, — сказал Гунько в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сочи — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23944
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир