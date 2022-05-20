Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной продаже пива на стадионах.

«Давно пора пиво продавать. Пиво это футбольный напиток. Хочешь — пей, хочешь — не пей. Был чемпионат мира по футболу, там продавали пиво. Разве были балаганы на матчах? А балаганы на улице бывают и без продажи пива. Поэтому я за продажу, пускай продают. Тем более, в наше непростое время. Я так понимаю, что у них сейчас будет все разрешено. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что ни к чему», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.