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Губерниев — о продаже пива на матчах РПЛ: «Давно пора, это футбольный напиток»

Губерниев положительно отозвался о предстоящем старте продаж пива на футбольных стадионах России
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной продаже пива на стадионах.

«Давно пора пиво продавать. Пиво это футбольный напиток. Хочешь — пей, хочешь — не пей. Был чемпионат мира по футболу, там продавали пиво. Разве были балаганы на матчах? А балаганы на улице бывают и без продажи пива. Поэтому я за продажу, пускай продают. Тем более, в наше непростое время. Я так понимаю, что у них сейчас будет все разрешено. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что ни к чему», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

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    		 - : -
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