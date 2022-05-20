Клубы РПЛ предлагают поровну делить средства за продажу медиаправ. Каждому по 412 миллионов рублей
Как стало известно «СЭ», ряд клубов РПЛ предлагает в следующем сезоне новую схему распределения средств, полученных за реализацию медиаправ, — поделить их поровну между всеми участниками.
Сейчас, напомним, действует следующая схема: 40% распределяется по спортивному принципу (выше место — больше сумма призовых), еще 60% - в равных долях между клубами. А до прошлого года она была еще более ориентирована на результат: 60% - по спортивному принципу, 40% - поровну.
Естественно, распределение равными долями всех 100% средств единым фронтом лоббируют клубы из нижней части таблицы. Данное предложение не устраивает лидеров, которые считают, что именно их матчи делают футбол популярным в стране.
Окончательное решение должно быть принято летом.
По новому контракту с основным вещателем клубы в первые два года получат по 6,6 миллиарда рублей и по 7,7 миллиарда — в следующие два. Таким образом, по предложенной аутсайдерами схеме при отсутствии расширения РПЛ каждый клуб получит в следующем сезоне по 412,5 миллионов рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0