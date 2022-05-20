Клубы РПЛ предлагают поровну делить средства за продажу медиаправ. Каждому по 412 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», ряд клубов РПЛ предлагает в следующем сезоне новую схему распределения средств, полученных за реализацию медиаправ, — поделить их поровну между всеми участниками.

Сейчас, напомним, действует следующая схема: 40% распределяется по спортивному принципу (выше место — больше сумма призовых), еще 60% - в равных долях между клубами. А до прошлого года она была еще более ориентирована на результат: 60% - по спортивному принципу, 40% - поровну.

Естественно, распределение равными долями всех 100% средств единым фронтом лоббируют клубы из нижней части таблицы. Данное предложение не устраивает лидеров, которые считают, что именно их матчи делают футбол популярным в стране.

Окончательное решение должно быть принято летом.

По новому контракту с основным вещателем клубы в первые два года получат по 6,6 миллиарда рублей и по 7,7 миллиарда — в следующие два. Таким образом, по предложенной аутсайдерами схеме при отсутствии расширения РПЛ каждый клуб получит в следующем сезоне по 412,5 миллионов рублей.