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Александр Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) для болельщиков.

Все встречи состоятся завтра, 21 мая и начнутся в 17.00 по московскому времени.

«Самый интересный матч 30-го тура? Я бы поставил на первое место встречу «Рубина» с «Уфой». Это игра за выживание, тут есть хоть какая-то турнирная интрига. Уфимская команда выглядит поживее, поинтереснее, но казанцы играют дома, в Казани, — один матч-то можно сыграть здорово. Тем более «Рубин» стоит выше, их устроит и ничья. Понятно, что по зрелищности ничего интересного, но команды играют за вылет напрямую, игра будет от ножа«.

Также экс-полузащитник поделился ожиданиями от игры «Динамо» с «Сочи».

«Все же знают, что «Динамо» готовится к финалу кубка. Больше разницы во втором или третьем месте нет. Что «Спартак» с «Химками», что все остальные матчи, там не будет ничего интересного», — сказал он.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4700431-al-mostovoj-rubin-ufa-samyj-interesnyj-match-30-tura-est-hot-kakaya-to-intriga.html
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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