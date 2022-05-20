Александр Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) для болельщиков.

Все встречи состоятся завтра, 21 мая и начнутся в 17.00 по московскому времени.

«Самый интересный матч 30-го тура? Я бы поставил на первое место встречу «Рубина» с «Уфой». Это игра за выживание, тут есть хоть какая-то турнирная интрига. Уфимская команда выглядит поживее, поинтереснее, но казанцы играют дома, в Казани, — один матч-то можно сыграть здорово. Тем более «Рубин» стоит выше, их устроит и ничья. Понятно, что по зрелищности ничего интересного, но команды играют за вылет напрямую, игра будет от ножа«.

Также экс-полузащитник поделился ожиданиями от игры «Динамо» с «Сочи».

«Все же знают, что «Динамо» готовится к финалу кубка. Больше разницы во втором или третьем месте нет. Что «Спартак» с «Химками», что все остальные матчи, там не будет ничего интересного», — сказал он.