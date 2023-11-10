Губерниев: «Если «Краснодар» действительно обладает характером чемпиона, он должен выиграть у «Зенита»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Зенита» в 15-м туре РПЛ.

«Зенит» набирает, а «Краснодара» сейчас как раз будет испытывать самое большое давление. И тут речь даже не о мастерстве. Если «Краснодар» действительно обладает характером чемпиона, он должен эту игру выиграть. Я, конечно, больше склоняюсь к ничьей. Причем к результативной ничьей — 1:1, 2:2 даже скорее. Но то, что это сверхинтересный матч, и по гамбургскому счету питерские футболисты будут проверять краснодарских, это факт», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.