Комбаров: «У меня никогда не было проблем с налогами»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о невыплате налогов.

«Никаких проблем нет. Налоговый период до первого декабря. У меня никогда не было проблем с налогами», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что долг футболиста составляет 860 тысяч рублей.

Комбаров с 2022 года тренирует «Звезду», которая играет во второй лиге.