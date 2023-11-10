На матч «Зенит» — «Краснодар» назначен представитель Краснодарского края

Департамент судейства РФС сегодня объявил арбитров, назначенных на матчи 15-го тура чемпионата России. Центральную игру между «Зенитом» и «Краснодаром» доверили Сергею Карасеву. Функции его видеоассистента (ВАР) выполнит Павел Кукуян.

Житель Сочи и представитель Краснодарского края никогда ранее в РПЛ не назначался судьей или ВАР на встречи с участием «быков». Однажды в 2019-м году, когда только развивался проект по использованию видеоарбитров, Кукуян работал на матче «Краснодар» — ЦСКА (1:1), но лишь в роли АВАР.

В 15-м туре у сочинца два назначения. Он также выполнит функции ВАР в ходе игры «Динамо» — «Оренбург».