Назначение Талалаева или Тедеева в «Динамо» маловероятно

По данным шефа отдела футбола «СЭ» Константина Алексеева, назначение Андрея Талалаева или Заура Тедеева на пост главного тренера московского «Динамо» маловероятно.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Талалаев, Тедеев и Станислав Черчесов вошли в список потенциальных главных тренеров «Динамо», который представил консультативный совет бело-голубых.

Также подобную информацию Карпова назвал фейком как минимум по двум фамилиям журналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков.

О том, что «Динамо» будет рассматривать кандидатуру Черчесова в случае отставки Карпина, «СЭ» сообщал в ноябре.

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября. Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Ролан Гусев.

«Динамо» (21 очко) после 18 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.