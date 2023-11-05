Губерниев считает «Локомотив» фаворитом в матче против «Спартака»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комметарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Говорить о ситуации в «Спартаке» нужно будет после матча с «Локомотивом». Если «Спартак» вдруг возьмет и выиграет, в чем я сомневаюсь, значит, ситуация в клубе стала лучше. Для «Локомотива» эта встреча тоже имеет важнейшее значение, команда проиграла последний матч в чемпионате. Поэтому здесь нужно и тем и другим показывать себя, это будет игра за шесть очков. Но я больше верю в «Локомотив», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.