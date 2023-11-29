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Сегодня, 18:05

Игнатьев: «Нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мой внутренний голос говорит: «Хорошо бы дождаться ситуации, как было в первом круге, когда «Краснодар» всех нас радовал, а «Зенит» пытался их достать». Но все-таки санкт-петербургский клуб станет чемпионом. В этом нет никаких сомнений. У них больше ресурсов, опыта и возможностей. Конечно, «Краснодар» создаст определенную интригу и будет делать все возможное, чтобы дать нам глоток свежего воздуха и возможность с интересом посещать их матчи», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отстающий на одно очко «Краснодар» расположился на второй позиции.

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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