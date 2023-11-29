Игнатьев: «Нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мой внутренний голос говорит: «Хорошо бы дождаться ситуации, как было в первом круге, когда «Краснодар» всех нас радовал, а «Зенит» пытался их достать». Но все-таки санкт-петербургский клуб станет чемпионом. В этом нет никаких сомнений. У них больше ресурсов, опыта и возможностей. Конечно, «Краснодар» создаст определенную интригу и будет делать все возможное, чтобы дать нам глоток свежего воздуха и возможность с интересом посещать их матчи», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отстающий на одно очко «Краснодар» расположился на второй позиции.