Губерниев считает, что Дзюбе нужно поучиться у него роли профессионального эксперта на ТВ
Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова агента Дмитрия Селюка, который предложил нападающему Артему Дзюбе стать экспертом на ТВ.
«Здесь есть одна очень большая проблема: Дзюба — хороший парень, я отношусь к нему с уважением, у него есть опыт, причем эфирной работы, и он будет хорошим экспертом. Но люди типа Селюка забывают, что эксперт и комментатор — это, по большому счету, профессия. И если Дзюба хочет заниматься этим профессионально, то ему нужно поучиться, например, у меня. Пойти на курсы в «Академию Матч ТВ» лишним точно не будет.
Я с удовольствием проведу для Артема мастер-классы, расскажу ему про технику речи, про мастерство эфирного выступления, и, если он захочет, то станет непревзойденным профессиональным экспертом-комментатором«, — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
По окончании минувшего сезона РПЛ футболист покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В активе игрока 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах за «железнодорожников». На данный момент он является свободным агентом.
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