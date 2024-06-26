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Сегодня, 01:21

«Динамо» заявило четырех игроков на новый сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Московское «Динамо» внесло первых четырех игроков в заявку команды на сезон-2024/25 в чемпионате России.

Бело-голубые заявили полузащитников Бителло, Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса, а также нападающего Константина Тюкавина.

Новы сезон в РПЛ стартует 19 июля. «Динамо» в первом туре сыграет против «Факела».

Константин Тюкавин
Луис Чавес
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
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13
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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