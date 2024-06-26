«Динамо» заявило четырех игроков на новый сезон
Московское «Динамо» внесло первых четырех игроков в заявку команды на сезон-2024/25 в чемпионате России.
Бело-голубые заявили полузащитников Бителло, Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса, а также нападающего Константина Тюкавина.
Новы сезон в РПЛ стартует 19 июля. «Динамо» в первом туре сыграет против «Факела».
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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