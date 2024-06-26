Селюк заявил, что Дзюба на телевидении мог бы быть как Губерниев

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы.

«Мне кажется, что он мог бы быть как Губерниев: он же разбирается в биатлоне и может выступить и как эксперт, и как комментатор. У Дзюбы язык подвешен — он смог бы. У нас, по большому счету, только Аршавин может сказать, как оно есть, и плюс сделать это с определенным знанием дела и чувством юмора. А большая часть экспертов — это те, кто всё проиграл, и при этом рассказывают, как надо делать. Это просто неприлично, нетактично и некорректно», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

По окончании минувшего сезона РПЛ футболист покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В активе игрока 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах за «железнодорожников». На данный момент он является свободным агентом.