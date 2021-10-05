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Капитан тульского «Арсенала» успешно перенес операцию

16:43
Георги Костадинов. Фото ФК «Арсенал».
Георги Костадинов. Фото ФК «Арсенал».
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Капитан тульского «Арсенал» Георги Костадинов успешно перенес операцию по поводу перелома скуловой кости, сообщает сайт команды.

Болгарский полузащитник получил травму 2 октября в матче Тинькофф чемпионата России с «Химками». Операция прошла 5 октября в клинике челюстно-лицевой хирургии Московского стоматологического университета.

«Был диагностирован перелом скуловой кости со смещением. Оперировал Георги профессор Алексей Дробышев, пациентом которого раньше был еще один футболист «Арсенала» Гиа Григалава. Операция прошла успешно, Костадинов чувствует себя хорошо», — сказал главный врач «Арсенала» Хаджимурад Хизроев.

Врач тульской команды предположил, что примерно через неделю Костадинов сможет приступить к тренировкам в специальной защитной маске, а сроки возвращения в игру могут составить три-четыре недели.

Дополнительная информация:

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/georgi-kostadinov-prooperirovan/

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Иван Шитик все материалы автора

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