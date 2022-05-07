«Урал» — «Спартак»: Николсон открыл счет в матче
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он открыл счет в игре на 12-й минуте — 1:0.
Николсон выиграл верховую борьбу после подачи углового и аккуратно переправил мяч головой в угол ворот.
Голевую передачу в свой актив записал полузащитник Квинси Промес.
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
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|
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