«Урал» — «Спартак»: Николсон открыл счет в матче

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он открыл счет в игре на 12-й минуте — 1:0.

Николсон выиграл верховую борьбу после подачи углового и аккуратно переправил мяч головой в угол ворот.

Голевую передачу в свой актив записал полузащитник Квинси Промес.