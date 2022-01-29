Губерниев о Юри Альберто: «Надеюсь, что «Зенит» знает, за что отдает такие огромные деньги»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто в «Зенит».

«Опять бразилец в «Зените»? В этом нет ничего плохого. Какая разница, что у него в паспорте нарисовано, главное, чтобы играл как следует. В «Спартаке» тоже все время бразильцы играли, вопрос в конечной пользе футболиста. Бразилия является футбольной страной, в которой очень много молодых талантов. Неудивительно, что множество классных игроков покупается именно оттуда.



Я уверен в том, что «Зенит» не пытается повторить стратегию «Шахтера», они просто точечно выбирают хороших футболистов. Да, ценник у этого трансфера действительно недетский. Я очень надеюсь, что «Зенит» знает, за что отдает такие огромные деньги», — сказал Губерниев «СЭ».

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 12 миллионов евро.

Сегодня сообщалось, что 20-летний бразилец может присоединиться к «Зениту» на зимних сборах в Португалии. Сумму потенциальной сделки оценивают в 20 миллионов евро.