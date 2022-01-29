Фанаты «Уфы» будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID

Фанатское объединение «Уфы» «Уфимцы» выступило против введения Fan ID.

«Фанаты «Уфы» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться «паспорт болельщика», — говорится в Telegram-канале «Уфимцы». — У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на аренах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ«.

Фанаты отметили, что будут поддерживать клуб на всех матчах, не требующих наличия Fan ID.

«Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных игр оставшейся части чемпионата. Фанат — не преступник!» — говорится в заявлении.

Ранее фанатские объединения «Крыльев Советов», «Зенита», «Ростова», «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».