Губерниев о возможном назначение Арвеладзе в «Краснодар»: «У него появляется шанс заявить о себе и в Европе»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Мне кажется, что у Гончаренко в последние месяцы работы что-то идет не так. На предыдущем месте слабо получалось. В каком-то кризисе находится сейчас Гончаренко. Наверное, это передается и игрокам. Специалист он неплохой, но утрачивал нити управления, мне кажется», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев прокомментировал возможное назначение Марко Николича или Шота Арвеладзе на пост главного тренера.

«Николич хороший тренер. Тут вопросов нет. Он может наладить игру. Что касается Арвеладзе, то для него это будет новый вызов. Он был классным игроком. После его предыдущих работ у него появляется шанс заявить о себе и в Европе. Мне кажется, тут понятен выбор русскоговорящего иностранца. Это делается для возможности контактировать с футболистами и попробовать тренеру выйти на новый уровень вместе с командой. Все предпосылки для этого есть», — добавил Губерниев «СЭ».

По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является 48-летний грузинский специалист Шота Арвеладзе.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.