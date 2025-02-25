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Владислав Радимов: «В «Ростове» такой «багаж Карпина», что переживать не надо»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Для меня эта отставка не неожиданность, — цитирует Радимова «РБ Спорт». — Я знаю Валеру, я знаю его супругу Дашу, и для меня такой вариант был возможен. А что касается спортивной составляющей, то в «Ростове» все настолько хорошо отлажено, в чем огромная заслуга Карпина, что ничего криминального в этом году точно не случится. Они не вылетят и точно не ворвутся в медали с убойной скоростью. Тренерский штаб там остался мощный, руководство, так что никаких проблем не будет. Да и уход Глебова тоже будет компенсирован — там наверняка есть молодежь, которая очень хорошо работает.

Надо отдать должное, сколько он сделал для «Ростова»: как они относятся к делу, как развивают молодых, в один год немного не добрались до бронзовых медалей. Это достойно уважения. Но работа тренера — она такая: сегодня ты кого-то возглавил, но всегда будет конец, вечно ты не будешь нигде работать. Сейчас наступила такая история, да и расстались они на хорошей ноте. А «багаж Карпина» там такой в полном понимании этого слова, что переживать за «Ростов» не придется точно».

Карпин работал в «Ростове» с 2017 года с перерывом на сборную, которую возглавил в 2021 году и прошел путь от отборочного турнира к чемпионату мира-2022. В марте 2022-го вернулся в «Ростов», продолжая оставаться на посту тренера сборной, отстраненной от международных соревнований.

Источник: РБ Спорт
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Валерий Карпин
ФК Ростов
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«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков
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Крылья Советов

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И К Ж
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Ахмат

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