Владислав Радимов: «В «Ростове» такой «багаж Карпина», что переживать не надо»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Для меня эта отставка не неожиданность, — цитирует Радимова «РБ Спорт». — Я знаю Валеру, я знаю его супругу Дашу, и для меня такой вариант был возможен. А что касается спортивной составляющей, то в «Ростове» все настолько хорошо отлажено, в чем огромная заслуга Карпина, что ничего криминального в этом году точно не случится. Они не вылетят и точно не ворвутся в медали с убойной скоростью. Тренерский штаб там остался мощный, руководство, так что никаких проблем не будет. Да и уход Глебова тоже будет компенсирован — там наверняка есть молодежь, которая очень хорошо работает.

Надо отдать должное, сколько он сделал для «Ростова»: как они относятся к делу, как развивают молодых, в один год немного не добрались до бронзовых медалей. Это достойно уважения. Но работа тренера — она такая: сегодня ты кого-то возглавил, но всегда будет конец, вечно ты не будешь нигде работать. Сейчас наступила такая история, да и расстались они на хорошей ноте. А «багаж Карпина» там такой в полном понимании этого слова, что переживать за «Ростов» не придется точно».

Карпин работал в «Ростове» с 2017 года с перерывом на сборную, которую возглавил в 2021 году и прошел путь от отборочного турнира к чемпионату мира-2022. В марте 2022-го вернулся в «Ростов», продолжая оставаться на посту тренера сборной, отстраненной от международных соревнований.