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Губерниев назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

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Известный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

«Нельзя говорить, что у «Зенита» не будет конкурентов в РПЛ. Но все остальные должны очень здорово встрепенуться. Петербургский клуб хорош и постарается не повторить ошибок прошлого сезона, хотя остальные клубы тоже не лыком шиты. Не сбрасываю со счетов «Краснодар», но конкуренцию «Зениту» также составят «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», даже несмотря на их зону турбулентности. Сейчас всех лихорадит, но мы давно не ждали старта РПЛ с таким нетерпением», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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