Губерниев назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
Известный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.
«Нельзя говорить, что у «Зенита» не будет конкурентов в РПЛ. Но все остальные должны очень здорово встрепенуться. Петербургский клуб хорош и постарается не повторить ошибок прошлого сезона, хотя остальные клубы тоже не лыком шиты. Не сбрасываю со счетов «Краснодар», но конкуренцию «Зениту» также составят «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», даже несмотря на их зону турбулентности. Сейчас всех лихорадит, но мы давно не ждали старта РПЛ с таким нетерпением», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -