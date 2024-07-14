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Непомнящий поделился мнением об игре защитника «Зенита» Нуралы Алипа

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Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением, сможет ли защитник Нуралы Алип закрепиться в основном составе «Зенита» в новом сезоне.

«По силам ли Нуралы Алипу играть в новом сезоне в основном составе «Зенита»? Не знаю. Вполне вероятно. Мне кажется, ему надо больше играть. Защитники, как и вратари, чем больше играют, тем быстрее прогрессируют», — заявил Непомнящий Legalbet.

13 июля Алип вышел на замену вместо центрального защитника Родригао на 67-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2). В сезоне-2023/24 Алип провtл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Нуралы Алип
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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