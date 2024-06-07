Губернатор Воронежской области рассказал, когда завершатся работы по строительству нового стадиона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в разговоре с «СЭ» в рамках ПМЭФ-2024 ответил на вопрос о работах по строительству нового стадиона «Факела».

«Новый стадион на улице Маршака готов почти на 100 процентов. Завершение работ планируется в июне. Следующий сезон в РПЛ «Факел» начнет на нем», — сказал Гусев «СЭ».

Фото Правительство Воронежской области

На данный момент «Факел» выступает на Центральном стадионе профсоюзов, вмещающем около 35 тысяч зрителей.