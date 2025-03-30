«Зенит» — «Рубин»: Соболев сыграет с первых минут, Лусиано и Кассьерра — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Рубином» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Зделар, Кассьерра, Лусиано.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Иву, Ходжа, Вада, Шабанхаджай, Чуни.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Ашурматов, Безруков, Йочич, Апшацев, Иванов, Васильев, Мукба, Зотов, Чумич, Тахери.