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Судейство

Сегодня, 22:07

Губернатор Самарской области отказался озвучивать, кто сообщил ему о долгах «Крыльев» за судейство

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о своем заявлении про коррупцию в российском судейском корпусе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

— Вы понимаете, что обязываете органы выяснить фамилию, пойти у него и спросить, откуда деньги и кто должен их платить. Вы должны озвучить, кто это сказал. Возможно, по моей информации, Тархан Джабраилов. Возможно, Руслан Алиев. Не он ли курировал этот вопрос? Много догадок, домыслов. Не хочу ими оперировать. Кто сообщил вам про 36 миллионов? — вопрос от инсайдера Ивана Карпова.

— Тоже хотел спросить, кто за эти инсайды донатит. С правоохранительными органами никто не рекомендовал шутить. По форме и функционалу взаимодействия давать суждения и домыслы за объективную фактуру. Как вы понимаете, никому не должен озвучивать детали взаимодействия. Вы назвали разные фамилии. Джабраилов обеспечивал там, где нет полномочий федерального и регионального бюджета в первую очередь военнослужащих. Работу только начинаем. Она сложная с точки зрения организации. Второго человека — слышал. Да, знаю, что он работал в «Крыльях», может показаться одним из участников организации финансирования клуба. Если у самих «Крыльев» нет желания или необходимости проводить такой аудит... Писали, что я инициировал крупные проверки. Аудит идет полным ходом. Есть системные вещи, которые нужно решать чуть позже. Некоторые результаты приводят к точечным заменам. Уверен, если будут у коллег из правоохранительных органов сообщения, как всегда они доведут. Я как губернатор региона обеспечиваю полное взаимодействие. Это моя обязанность. Взаимодействие в полном плане обеспечено.

— Вы не можете объявлять, потому что вас обязывает следствие?

— Нет, просто не буду озвучивать и все. С точки зрения организации всех процессов, внутренних проверок сейчас не время и не место.

— По результатам аудита уволен Корниленко и отстранено руководство, как вы сообщали РБК сегодня. Значит, возможно, спортивный директор имеет отношение и к нарушениям, о которых вы сегодня заявили?

— У нас осталось две игры. Приезжайте, не будем отвлекать кучу людей. С огромным уважением отношусь к журналистскому корпусу. Особенно к расследователям. Буду рад получить письменные вопросы.

— В команде нет спортивного директора. Когда ожидается новый? Какие планы на зимнюю трансферную кампанию?

— У нас технической проблемы нет. Функции спортивного директора исполняет генеральный. Он будет обеспечивать трансферную кампанию. Команда сплачивается в боевых условиях. Подробности расскажет генеральный директор, — сказал Федорищев.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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