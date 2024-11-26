Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:54

Губернатор Самарской области Федорищев: «Уважительно отношусь к судьям. Но есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что будет думать над стратегией развития футбола вместе с председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым.

— Вы обратились к коллегам-губернаторам. У вас не было идеи распространить призыв: не давать деньги на дела, связанные с судейством. Чтобы были общие правила игры для всех 16 клубов, а не только для бюджетников.

— Вы невнимательно слушали меня. Сказал на совещании, что приглашаю губернаторов, и тех, кто финансирует профессиональный футбол. Это дело не столько в бюджете. Если задуматься, компании, финансирующие профессиональный спорт, могли бы вкладывать в свою инвестпрограмму, в развитие научного сектора. Добавленная стоимость позволила бы нашей экономике быть сильнее. Есть на 100 процентов частная компания «Акрон». В основном государственные компании, банки, букмекеры финансируют клубы. Решение нужно принимать вместе.

— Обсуждали с Павлом Каманцевым?

— Мы работаем с ним уже два месяца. Честно говоря, мы взаимодействуем по многим направлениям юридической практики. Мы активно взаимодействуем со многими людьми. Над тактикой и стратегией будем думать уже завтра.

— В матче с «Ахматом» судейство было отвратительным. Это может быть реакцией?

— Сумма 36 миллионов уже одиозная. Что это? Аферист на аферисте или все по-настоящему? Представьте, сколько людей рассчитывали, что они будут иметь достаток, а они его не получили. Но я уважительно отношусь к судьям. Но есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы, чтобы они не мешали развиваться организму. Но доказательств у меня нет, я говорю про системный вопрос. И система важнее, чем один матч, — сообщил Федорищев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Футбол
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
Читайте также
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Популярное видео
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Губернатор Самарской области отказался озвучивать, кто сообщил ему о долгах «Крыльев» за судейство
Губернатор Самарской области назвал цифру, которая направляется на футбол
Губернатор Самарской области Федорищев: «Корпус судей в большинстве своем порядочные люди, но остались метастазы»
Федорищев: «Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт»
Губернатор Самарской области — о заявлении про коррупцию в судействе РПЛ: «Решение я принял, буду доводить его до конца»
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губернатор Самарской области назвал цифру, которая направляется на футбол

Губернатор Самарской области отказался озвучивать, кто сообщил ему о долгах «Крыльев» за судейство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости