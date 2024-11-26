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Сегодня, 22:22

Губернатор Самарской области допустил, что к руководству «Крыльями» допустят болельщиков клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о взаимодействии с болельщиками «Крыльев Советов».

— Вы готовы допустить кого-то из болельщиков к руководству «Крыльев Советов»?

— Такое решение ХК «Лада» для меня было понятно. Хоккей определяет наше социальное самочувствие. Представители фанатского сообщества там необходимы. Что касается «Крыльев», то у нас в наблюдательный совет входят легенды. У меня еще не зашоренный взгляд, я экспериментирую. Летом встречались с футболистами, я сказал им, что готов посадить рядом с собой в органе управления и обсуждать стратегию развития клуба. Думаю, что привлечение фанатского сектора допустимо. Но нужно посоветоваться с советом директором, легендами клуба. Оздоровительный процесс без конструктивного мнения болельщиков не может быть.

— Такая система была в начале 2010-х. Но фанат в руководстве был номинальный, решения принимались без него.

— Конечно, люди не поверят, если 10 раз повторялось одно и то же. Я не всегда был болельщиком «Крыльев Советов», был активным болельщиком тульского «Арсенала». Мне было обидно за состояние нашего футбола. Мне было неприятно видеть имитации на поле. Имитация всегда вызывает раздражение. У нас ее не будет, а будет все по-настоящему. Может, звучит громко. Но я так планирую свою работу, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Губернатор Самарской области отказался озвучивать, кто сообщил ему о долгах «Крыльев» за судейство

Федорищев озвучил стратегию «Крыльев Советов» на ближайшие три года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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