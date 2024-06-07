Губернатор Нижегородской области оценил сезон «Пари НН»: «Будем делать работу над ошибками»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 оценил сезон «Пари НН».

«Сезон плохой. Но сохранились в РПЛ, будем делать работу над ошибками», — сказал Никитин «СЭ».

«Пари НН» по итогам сезона сохранил прописку в чемпионате России, обыграв в стыковых матчах «Арсенал». Из ФНЛ в РПЛ вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», который в переходных играх победил «Урал».