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Сегодня, 15:10

Губернатор Калининградской области о бюджете «Балтики»: «Увеличится в разы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» высказался об изменениях бюджета «Балтики» в связи с выходом клуба в РПЛ.

— Обычно выход в премьер-лигу подразумевает увеличение бюджета, в первую очередь на трансферы, потому что состав существенно меняется. Будет ли это ждать «Балтику» в межсезонье?

— Несомненно. Мы уже занимаемся трансферами. Сегодня коллеги из спортивного блока прислали несколько новостей.

— А вы онлайн это отслеживаете?

— Конечно, они присылают мне. Право вето всегда есть, но на самом деле решений я никаких не принимаю. Они просто уведомляют меня о том, как у них идут переговоры, кого рассмотрели, с кем договорились или не договорились.

— Насколько это будет большое изменение команды?

— Сергей Николаевич Игнашевич уже говорил, что усиление необходимо на каждой позиции.

— Насколько сильно изменится бюджет в цифрах?

— Бюджет увеличится в разы.

— То есть минимум вдвое?

— Да. Исходя из моего ответа, так получается.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Локомотив

 20 1 4
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