Губернатор Калининградской области о бюджете «Балтики»: «Увеличится в разы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» высказался об изменениях бюджета «Балтики» в связи с выходом клуба в РПЛ.

— Обычно выход в премьер-лигу подразумевает увеличение бюджета, в первую очередь на трансферы, потому что состав существенно меняется. Будет ли это ждать «Балтику» в межсезонье?

— Несомненно. Мы уже занимаемся трансферами. Сегодня коллеги из спортивного блока прислали несколько новостей.

— А вы онлайн это отслеживаете?

— Конечно, они присылают мне. Право вето всегда есть, но на самом деле решений я никаких не принимаю. Они просто уведомляют меня о том, как у них идут переговоры, кого рассмотрели, с кем договорились или не договорились.

— Насколько это будет большое изменение команды?

— Сергей Николаевич Игнашевич уже говорил, что усиление необходимо на каждой позиции.

— Насколько сильно изменится бюджет в цифрах?

— Бюджет увеличится в разы.

— То есть минимум вдвое?

— Да. Исходя из моего ответа, так получается.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.