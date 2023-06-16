В Госдуме рассказали, за какие клубы болеют депутаты

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, за какие футбольные клубы болеют его коллеги.

«За какую команду больше всего болеют в Госдуме? Мы с футболом дружим, любим его и понимаем, у нас давние футбольные традиции. Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга. У нас в Думе огромное представительство регионов России, где есть хотя бы одна команда, поэтому, думаю, пристрастия зависят от региона. Но бывает, что из одного региона, а болеют за разные команды. Много журналистов болеют за «Спартак»? Не знаю, почему там у вас так за «Спартак» болеют все. В Москве много достойных клубов. Пристрастия депутатов Госдумы распространяются по всей географии. Не думаю, что в Госдуме преобладают пристрастия к «Спартаку», — приводит слова Свищева Legalbet.

Чемпионат России сезона-2022/23 завершился 3 июня матчами 30-го тура. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».