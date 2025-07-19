Гуарирапа — о поражении от «Локомотива»: «Был недостаток концентрации»

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура от «Локомотива» (0:3).

— Что произошло с командой после 80-й минуты?

— Был недостаток концентрации. До 80-й минуты мы играли собрано, а после начали совершать ошибки, за которые обычно наказывают на таком уровне.

— Вы вернулись в «Сочи». Был ли вариант остаться в ЦСКА?

— У меня закончился арендный контракт и я вернулся в «Сочи». Это футбол, нормальная ситуация. Мог ли я остаться в ЦСКА? Это вопрос к руководству. Во всех матчах я буду проявлять себя на максимуме, а не только с ЦСКА.

Во 2-м туре «Сочи» дома сыграет против «Акрона». Игра пройдет 26-го июля и начнется в 20.30 по московскому времени.