Экс-форвард ЦСКА Гуарирапа допустил переход в «Зенит» или «Спартак»

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа, в прошедшем сезоне выступавший на правах аренды за ЦСКА, ответил на вопросы о своем будущем.

— Я бы хотел забивать много, чтобы получить хорошие предложения по контракту от своего клуба или других, — начал Гуарирапа.

— Возможно ли вас увидеть в других клубах, помимо ЦСКА или «Сочи»? Например, в «Зените» или «Спартаке»?

— Почему нет, все может случиться (смеется).

— Как изменился «Сочи» после вашего возвращения?

— Та команда и которая сейчас совершенно разные. Нам нужно много добавлять, потому что она молодая.

— Какая у вас основная цель?

— Выигрывать матчи, а дальше уже будет видно.

19 июля «Сочи» на выезде проиграл «Локомотиву» (0:3) в первом туре нового сезона РПЛ.