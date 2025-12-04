Дмитриев: «Все игроки в «Спартаке» недовольны первой частью сезона»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев назвал неудовлетворительной первую часть чемпионата России для красно-белых.

«Итог первой части сезона? Конечно, неудовлетворительный результат для нас. Я знаю, что все игроки в команде недовольны первой частью сезона. «Спартак» должен находиться только на первом месте. Нужно выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы вернуться на наше желанное место», — приводит «РБ Спорт» сорва Дмитриева.

«Спартак» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.