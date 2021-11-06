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Ющенко считает, что «Химкам» не хватает уверенности

21:31
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И. о. главного тренера «Химок» Игорь Ющенко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов (0:3) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.

«Тяжело комментировать — счет на табло, — сказал Ющенко. — Соперник выжал свои моменты. При счете 0:2 моменты появились и у нас. Попали в перекладину, у Мирзова был еще эпизод, но он не попал в створ. О чем я говорил: надо бить, без ударов голов не будет. Думаю, смогли бы что-то изменить, забей один мяч.

Мы пропустили обидный гол. Сказалось индивидуальное мастерство футболиста «Крыльев» — обыграл на «пяточке» и подал. Наши защитники потеряли концентрацию и получили гол. Соответственно, нужно было перестраивать игру, больше играть в атаку, но, к сожалению, получили пенальти, дальше стало еще тяжелее.

Карпов? Я не хочу переходить на индивидуальности. Если мы пропустили три мяча, значит есть определенные претензии, но это мы будем разбирать уже внутри коллектива. Выход из ситуации? А какой здесь выход? Работать, работать и еще раз работать. Другого пути нет. Не хватает уверенности, что было в том году. Ребятам было все равно, против кого они играли. Не знаю, что случилось, и с чем это связано, но в сейчас этого нет. Будем разбираться, разговаривать».

В составе победителей отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев (с пенальти) и Роман Ежов

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/noyabr/igor-yushchenko-sopernik-realizoval-svoi-momenty-u-nas-eto-ne-poluchilos/

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Евгений Петров все материалы автора

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