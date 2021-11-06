Ющенко считает, что «Химкам» не хватает уверенности
И. о. главного тренера «Химок» Игорь Ющенко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов (0:3) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.
«Тяжело комментировать — счет на табло, — сказал Ющенко. — Соперник выжал свои моменты. При счете 0:2 моменты появились и у нас. Попали в перекладину, у Мирзова был еще эпизод, но он не попал в створ. О чем я говорил: надо бить, без ударов голов не будет. Думаю, смогли бы что-то изменить, забей один мяч.
Мы пропустили обидный гол. Сказалось индивидуальное мастерство футболиста «Крыльев» — обыграл на «пяточке» и подал. Наши защитники потеряли концентрацию и получили гол. Соответственно, нужно было перестраивать игру, больше играть в атаку, но, к сожалению, получили пенальти, дальше стало еще тяжелее.
Карпов? Я не хочу переходить на индивидуальности. Если мы пропустили три мяча, значит есть определенные претензии, но это мы будем разбирать уже внутри коллектива. Выход из ситуации? А какой здесь выход? Работать, работать и еще раз работать. Другого пути нет. Не хватает уверенности, что было в том году. Ребятам было все равно, против кого они играли. Не знаю, что случилось, и с чем это связано, но в сейчас этого нет. Будем разбираться, разговаривать».
В составе победителей отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев (с пенальти) и Роман Ежов
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Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/noyabr/igor-yushchenko-sopernik-realizoval-svoi-momenty-u-nas-eto-ne-poluchilos/
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