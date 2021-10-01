Грушевский — о матче ЦСКА и «Краснодара»: «Реваншистских настроений нет»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» предстоящий матч ЦСКА и «Краснодара» в рамках десятого тура Тинькофф РПЛ.
«Краснодар» подходят к этой встрече в прекрасном игровом и эмоциональным тонусе, но и у игроков ЦСКА настроение неплохое. Быки не играют в закрытый футбол, поэтому ЦСКА должен держать стойкость рядов и огрызаться в атаках. Нельзя позволить «Краснодару» чувствовать себя вольготно, армейцам не стоит играть вторым номером. Ожидаю любопытный и очень нелегкий матч", — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
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«Противостояние братьев интересно с точки зрения пиара, но в футбольном плане это не имеет никакого смысла. При забитом голе армейцы не побегут праздновать к Василию Березуцкому. У игроков ЦСКА нет реваншистских настроений перед Ганчаренко, да и ему нечего доказывать руководству красно-синих. А для болельщиков это интересно, будут потирать руки, что избавились от родового наследства в случае победы. Для футболистов это будет матч повышенной сложности и турнирной ответственности, поэтому противостояние двух братьев никак не повлияет на футболистов», — добавил Грушевский в интервью «СЭ».
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» на ВЭБ Арене 2 октября в 19:00 в рамках Тинькофф РПЛ. После девяти туров команды набрали по 16 очков, но «Краснодар» обходит ЦСКА по дополнительным показателям.
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