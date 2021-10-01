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Грушевский — о матче ЦСКА и «Краснодара»: «Реваншистских настроений нет»

17:16
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» предстоящий матч ЦСКА и «Краснодара» в рамках десятого тура Тинькофф РПЛ.

«Краснодар» подходят к этой встрече в прекрасном игровом и эмоциональным тонусе, но и у игроков ЦСКА настроение неплохое. Быки не играют в закрытый футбол, поэтому ЦСКА должен держать стойкость рядов и огрызаться в атаках. Нельзя позволить «Краснодару» чувствовать себя вольготно, армейцам не стоит играть вторым номером. Ожидаю любопытный и очень нелегкий матч", — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также шоумен высказался о тренерской дуэли в матче ЦСКА и «Краснодара»

«Противостояние братьев интересно с точки зрения пиара, но в футбольном плане это не имеет никакого смысла. При забитом голе армейцы не побегут праздновать к Василию Березуцкому. У игроков ЦСКА нет реваншистских настроений перед Ганчаренко, да и ему нечего доказывать руководству красно-синих. А для болельщиков это интересно, будут потирать руки, что избавились от родового наследства в случае победы. Для футболистов это будет матч повышенной сложности и турнирной ответственности, поэтому противостояние двух братьев никак не повлияет на футболистов», — добавил Грушевский в интервью «СЭ».

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» на ВЭБ Арене 2 октября в 19:00 в рамках Тинькофф РПЛ. После девяти туров команды набрали по 16 очков, но «Краснодар» обходит ЦСКА по дополнительным показателям.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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