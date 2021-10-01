Щенников вернулся к работе в общей группе
Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-синих.
Бруно Фукс не испытывает проблем с мышцами, бразилец будет набирать форму под контролем тренеров по физподготовке, поскольку пропустил предсезонную подготовку. Хердур Магнуссон вернулся в расположение команды, исландец находится на финальной стадии восстановления после операции на ахилловом сухожилии. План индивидуальной подготовки к возвращению футболиста в общую группу будет разработан в течение ближайших дней.
Щенников работает в общей группе, Бруно уже не испытывает проблем с мышцами, а Хёрдур вернулся в Москву для финального этапа восстановления!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 1, 2021
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ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 16 очками в 9 матчах.
Методология
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-0110-1/
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