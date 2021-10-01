ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» в молодежном первенстве
ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 11-го тура молодежного первенства — 0:1.
Единственный гол в матче забил нападающий нижегородцев Иван Бондаренко.
В параллельных матчах «Ахмат» победил «Краснодар» (1:0), а «Сочи» уступил «Ростову» (1:3).
М-Лига
11-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:1 (0:1)
Гол: Бондаренко, 10.
Судья: Целовальников (Астрахань).
1 октября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Адуев, 85.
Судья: Тугашев (Уфа).
1 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:1)
Голы: Турищев, 15 — с пенальти (0:1). Кочканян, 53 (0:2). Миронов, 66 (1:2). Хромов, 70 (1:3).
Судья: Евдокимов (Новоалтайск).
1 октября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле)».
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