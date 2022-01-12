Грушевский: «Невозможно в здравом уме сказать, что Акинфеев не нужен ЦСКА»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Игоря Акинфеева о близкой договоренности с клубом по новому контракту.

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Игоря Акинфеева о договоренности с клубом по новому контракту.

«2-3 года Акинфеев находится на коротких контрактах, которые зависят от его самочувствия, а также состояния коленей. Все остальное вторично. В это время в клубе совершают ошибки с трансферами. Невозможно в здравом уме сказать, что Игорь Акинфеев не нужен ЦСКА. Это была бы чисто конспирированная новость или бред хайпожора. Будет ли Акинфеев играть до сорока лет? Это исключительно зависит от его возможностей. Он же не просто вратарь, но и капитан. Акинфеев — ископаемое явление. Многих это бесит. Все такие новости идут от зависти. Все разговоры о том, что Акинфеев уже не тот, начинают шапокляки, которые живут какой-то злобой и негативом», — сказал Грушевский «СЭ».

В нынешнем сезоне 35-летний вратарь провел 18 матчей за ЦСКА, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.