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Сегодня, 12:38

Генеральный директор «Зенита» высказался о ситуации с истекающими контрактами игроков команды

Виктория Кравченко
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоит ситуация с контрактами игроков, срок которых истекает летом 2022 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоит ситуация с контрактами игроков, срок которых истекает летом 2022 года.

«У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона. Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем», — цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, по окончании текущего сезона контракты с «Зенитом» истекут у голкиперов Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина и нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Артем Дзюба
Сердар Азмун
ФК Зенит
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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Сочи – Арсенал
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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