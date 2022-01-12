Генеральный директор «Зенита» высказался о ситуации с истекающими контрактами игроков команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоит ситуация с контрактами игроков, срок которых истекает летом 2022 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоит ситуация с контрактами игроков, срок которых истекает летом 2022 года.

«У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона. Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем», — цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, по окончании текущего сезона контракты с «Зенитом» истекут у голкиперов Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина и нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.