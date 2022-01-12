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Ветеран ЦСКА: «Гинер никогда бы не допустил, чтобы с Акинфеевым не продлили контракт»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Игоря Акинфеева о договоренности с клубом по новому контракту.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Игоря Акинфеева о договоренности с клубом по новому контракту.

«У меня только положительные эмоции. Игорь — символ ЦСКА, он многое сделал для клуба, никуда не переходил. Это большая редкость. Его надо держать в команде, даже если он не будет играть. Игорек сам решит, когда ему заканчивать с футболом. Для армейского футбола было бы катастрофой, если бы не продлили Акинфеева. Непозволительно поступать так с игроком с таким авторитетом. Гинер бы никогда не допустил, чтобы с Акинфеевым не продлили контракт», — сказал Пономарев «СЭ».

В нынешнем сезоне 35-летний вратарь провел 18 матчей за ЦСКА, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Пономарев
Игорь Акинфеев
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