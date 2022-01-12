Ветеран ЦСКА: «Гинер никогда бы не допустил, чтобы с Акинфеевым не продлили контракт»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Игоря Акинфеева о договоренности с клубом по новому контракту.