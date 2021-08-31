Грушевский: «ЦСКА надо будет научиться играть и жить без Влашича»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» переход Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Было бы странно утверждать, что я рад именно за Влашича. С одной стороны, он пришел в ЦСКА из английской премьер-лиги и возвращается туда же. С другой стороны, я знаю, что Влашич хотел больше оказаться в Италии, а конкретно хотел в «Милане», но не срослось. «Милан» вел себя с пониженной социальной ответственностью. Вариант с «Вест Хэмом» — хэппи-энд в данной истории. Мне неприятно, конечно, было осознавать, что Влашич активно не хочет играть за ЦСКА. Даже выходя на поле, думает, где бы ему лучше было находиться», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Грушевский добавил, что он не может сказать, что этот негатив перевешивает или как-то перетягивает на чаше весов благодарность за прекрасные сезоны в ЦСКА.

«Благодарности больше, но как гласит учение Штирлица: «Запоминается последняя фраза в разговоре». Может, после какого-то времени все равно будут перевешивать воспоминания о забитом мяче в ворота «Реала» или о тех мячах, которые были забиты в ворота «Спартака». Безусловно, это был ценный, а иногда бесценный игрок для ЦСКА, но получилась смазанная концовка: он сам хандрил, отец его тоже исполнял хорвацкие серенады, что ему надо валить. Это немного смазало впечатление. Это не значит, что он получит негатив от болельщиков. Скорее, сожаление или легкая досада будут. Желаю от себя лично удачи в его перезапуске. Пусть «Вест Хэм» борется за серьезные строчки в английской таблице, а Влашич успешно сыграет за клуб в Лиге Европы. Клуб получает в лице Влашича топ игрока. Точно не буду ему желать удачи в ближайшем матче за сборную Хорватии, так как матч будет против нас. Пусть Влашич будет в состоянии аффекта от возвращения в английский чемпионат. Влашич был в ряду лидеров ЦСКА 21 века, в ряду топовых футболистов. ЦСКА надо будет научиться играть и жить без Влашича», — добавил Грушевский.

31 августа «Вест Хэм» сообщил о подписании пятилетнего контракта с хорватом.