Влашич: «ЦСКА всегда будет в моем сердце»

Полузащитник Никола Влашич после перехода в «Вест Хэм» попрощался с ЦСКА и пожелал удачи московскому клубу.

«Спасибо всем за чудесные 3 года в этом замечательном клубе. Болельщики и все люди, которые работают в клубе, заставили меня почувствовать себя частью этой большой семьи. Я был горд носить эту майку. ЦСКА всегда будет в моем сердце... всего наилучшего в будущем», — написал Влашич.

Следом футболист опубликовал пост, в котором поделился эмоциями от перехода в «Вест Хэм».

«Я очень рад подписанию контракта с этим замечательным клубом, и мне не терпится надеть майку команды и выкладываться на всех тренировках и в каждой игре», — написал футболист.