Влашич: «ЦСКА всегда будет в моем сердце»
Полузащитник Никола Влашич после перехода в «Вест Хэм» попрощался с ЦСКА и пожелал удачи московскому клубу.
«Спасибо всем за чудесные 3 года в этом замечательном клубе. Болельщики и все люди, которые работают в клубе, заставили меня почувствовать себя частью этой большой семьи. Я был горд носить эту майку. ЦСКА всегда будет в моем сердце... всего наилучшего в будущем», — написал Влашич.
Следом футболист опубликовал пост, в котором поделился эмоциями от перехода в «Вест Хэм».
«Я очень рад подписанию контракта с этим замечательным клубом, и мне не терпится надеть майку команды и выкладываться на всех тренировках и в каждой игре», — написал футболист.
23-летний хорват присоединился к красно-синим в августе 2018 года. Влашич сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 гола. С «Вест Хэмом» футболист подписал пятилетний контракт.
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