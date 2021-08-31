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ЦСКА попрощался с Влашичем: «Никола влюбил в себя красно-синие сердца»

12:11
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ЦСКА в Twitter попрощался с полузащитником Николой Влашичем, который сегодня, 31 августа, перешел в «Вест Хэм».

«Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс», — говорится в заявлении клуба.

23-летний хорват подписал с «Вест Хэмом» пятилетний контракт и в этом сезоне сыграет в Лиге Европы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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