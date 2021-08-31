ЦСКА попрощался с Влашичем: «Никола влюбил в себя красно-синие сердца»

ЦСКА в Twitter попрощался с полузащитником Николой Влашичем, который сегодня, 31 августа, перешел в «Вест Хэм».

«Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс», — говорится в заявлении клуба.

? 108 игр

? 33 гола

? Победные голы в ворота Реала и красно-белых

? Лучший футболист РПЛ 2020 года



?? Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс! pic.twitter.com/yVGMWG3b23 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2021

23-летний хорват подписал с «Вест Хэмом» пятилетний контракт и в этом сезоне сыграет в Лиге Европы.