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Сегодня, 11:40

Грулев сможет покинуть «Пари НН» бесплатно в случае вылета команды из РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.
Вячеслав Грулев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулев близок к бесплатному переходу в «Пари НН».

Согласно договору, бело-голубые получат 30 процентов суммы возможной последующей продажи игрока. Также в контракте Грулева прописана опция бесплатного расторжения в случае, если нижегородцам не удастся сохранить место в РПЛ по итогам текущего сезона.

Нападающий является воспитанником «Динамо», он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Грулев уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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