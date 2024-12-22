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Судейство

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Каманцев: «Знаем, что судьи берут деньги»

Камила Абдурахманова
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Глава судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев ответил на вопрос о продолжении работы арбитров, которые были уличены во взятках.

«Берут ли судьи взятки? У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да. Объясняется просто — арбитры взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Хачатурянцем (бывший глава судейского комитета и экс-президент РПЛ — Прим. «СЭ») сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию.

В истории с «Чайкой» арбитры помимо обычной оплаты получали еще бонусы. Что важно для меня — до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. То, что они получили деньги и не вернули их — это проблема. Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Кто из них сейчас в РПЛ? Шафеев и Сафьян. Но, насколько знаю, деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он отметил, что в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. Председателя судейского комитета РФС Каманцева опросили в МВД. Причина — слова Федорищева

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Павел Каманцев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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