Нигматуллин: «Мне больше нравится жить в России, чем в США»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин признался, что ему больше нравится жить в Москве, чем в Майами.

«Я три года прожил в Майами. Но у меня случился бракоразводный процесс, и я переехал в Москву. Мне больше нравится жить в России, чем в США. Не стоит путать туризм с эмиграцией. Да, мне всегда было хорошо в Майами. Но проживать и развиваться мне хочется в своей стране. Вернувшись в Россию спустя три года, я был очень сильно удивлен. Посмотрите, сколько в Москве появилось дорожных развязок, сколько появилось застроек, сколько жилья. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Экс-вратарь завершил карьеру в ноябре 2009 года. За время игры Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Верону», «Салернитану», «Анжи», «Терек», «СКА Ростов», «КамАз-Чаллы» и «Маккаби Ахи Назарет» и провел 108 сухих матчей.

В общей сложности на счету голкипера 308 встреч за все команды во всех турнирах.