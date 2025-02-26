Грулев рассказал, почему перешел в «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Вячеслав Грулев рассказал о переходе из московского «Динамо».

«Из-за травмы летом трансфер не сложился. Зимой, увидев интерес, недолго думая, согласился. «Динамо» для меня не пустое место, и было непросто делать такой шаг. Надеюсь оправдать ожидания и проявить себя с положительной стороны», — рассказал Грулев.

В начале января 25-летний футболист перешел из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород». Контракт с игроком заключен на 2,5 года.

В текущем сезоне нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, забив гол.