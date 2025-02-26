Кокшаров — о переходе в «Пари НН»: «Главным критерием было то, что тут работает Гончаренко»

Нападающий Александр Кокшаров объяснил, почему перешел в аренду в «Пари НН» из «Краснодара».

«Главным критерием было то, что тут работает Виктор Михайлович Гончаренко. В молодежной сборной были пацаны, которые играли у него в «Урале». Они прекрасно о нем отзывались. Для меня главным было играть. Всегда хотелось поработать с таким тренером, и, когда такая возможность представилась, я выбрал «Пари НН», — заявил Кокшаров.

В декабре 20-летний форвард перешел в «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

После 18 туров нижегородцы располагаются на 12-й позиции в чемпионате России с 16 очками.